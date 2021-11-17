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Назван средний уровень зарплаты, ожидаемый москвичами при поиске работы

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Depositphotos

Жители Москвы, при поиске новой работы, рассчитывают на зарплату, которая выше почти на 50%, чем в среднем по России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование портала hh.ru.

«Первое место в рейтинге зарплатных аппетитов ожидаемо заняла Москва — местные соискатели в среднем рассчитывают на зарплату в 76 405 руб., что на 45% больше, чем в среднем по России», — уточнили в исследовании.

На втором месте среди городов страны, чьи жители претендуют на высокую оплату труда — Петербург. Там горожане намерены получать в среднем 54 498 руб. (на 3% больше, чем по РФ).

Третья позиция у Екатеринбурга, города на Среднем Урале, где соискатели ищут постоянную занятость с зарплатой в 45 706 руб. Такое значение на 13% меньше среднего по стране.

Наиболее скромные зарплатные запросы у жителей Барнаула, рассчитывающих на 34 533 руб. — это на 34% меньше, чем ожидания по стране в целом.

«На столь высокую разницу в зарплатах у работников в Москве по сравнении с их коллегами по России в целом влияют сразу несколько факторов: во-первых, уровень цен на жилье, продукты питания, транспорт, досуг в столице несравнимо выше, чем в других регионах страны», — подчеркнула руководитель службы исследований hh.ru Мария Игнатова.

Также сказывается, по ее словам, что на рынке труда Москвы наблюдается низкая безработица во всех секторах экономики.

Ранее названы самые высокооплачиваемые вакансии в городах с населением до 1 млн.

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