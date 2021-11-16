«Газпром» поставил во Францию более 10 млрд кубометров газа с начала года

«Газпром» поставил во Францию более 10 млрд кубометров газа с начала 2021 года, сообщается в пресс-релизе на сайте организации.

«Российский газ надежно поставляется во Францию уже 45 лет, суммарный экспорт превысил 427 миллиардов кубометров. В том числе с начала текущего года объем поставок превысил 10 миллиардов кубометров», — отмечается в сообщении.

Франция входит в тройку лидеров по потреблению у компании среди других европейских стран.

По итогам рабочей встречи председателя правления «Газпрома» Алексея Миллера, председателя совета директоров ENGIE Жана-Пьера Кламадье и гендиректора Engie Катрин Макгрегор стороны рассмотрели возможности для стратегического сотрудничества, которое будет основано на долгосрочных контрактах. Первые из них были подписаны в 1975 году и продолжают действовать до сих пор.

ENGIE владеет крупнейшей газотранспортной сетью и является крупнейшим по мощности оператором подземных газовых хранилищ в Европе. Сотрудничество «Газпрома» и ENGIE охватывает такие сферы как поставки и транспортировка газа.

Ранее в «Газпроме» заявили, что поставки газа в Китай через газопровод «Сила Сибири» более чем на 30% превышают контрактные показатели.