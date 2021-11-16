Турция ведет переговоры с «Газпромом» об увеличении поставок газа через газопровод «Турецкий поток» в связи с увеличением свободных мощностей этого газопровода в 2022 году, сообщает ТАСС со ссылкой на замминистра энергетики и природных ресурсов Турции Альпарслана Байрактара.

«Мы ведем переговоры с «Газпромом» по увеличению поставок газа в Турцию, потому что у «Турецкого потока» есть незаконтрактованные мощности в 2022 году в объеме 9,75 млрд куб. метров газа», — заявил Байрактар.

По итогам 2021 года, Турция ожидает поставки из России до 20 млрд кубометров газа.

Ранее Турция сократила импорт газа из России из-за долгов перед «Газпромом». Один из частных турецких импортеров уже согласился выплатить свою долю возмещения российской компании и возобновил поставки российского газа по «Турецкому потоку»

По данным ICIS, дефицит поставок российского газа достигает 25 млн кубометров в сутки. Ожидается, что потребление газа в Турции должно увеличиться до рекордных 60 млрд куб. м.