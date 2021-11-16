Девять экс-депутатов Госдумы отказались покидать служебное жилье

Девять депутатов Государственной думы VII созыва, сложившие с себя полномочия, отказываются покидать служебное жилье, выделенное им в Москве, сообщает газета «Ведомости».

Также, еще 17 квартир остаются занятыми не самими депутатами, а их родственниками, помощниками депутатов и их семьями. Вопрос занятых служебных квартир обсуждался на Совете Госдумы в понедельник, 15 ноября.

«По неуважительным причинам из служебного жилья до сих пор не выехали девять депутатов. Есть основания полагать, что они в ближайшее время съедут», — пояснили собеседники «Ведомостей».

По их данным, экс-депутаты принадлежат к партиям «Единая Россия» и ЛДПР.

«Понятно, что депутату при переезде из другого региона нужно понимать, куда устраивать семью, но все же прежде всего закон обеспечивает жильем самого депутата, его супругу [или супруга] и несовершеннолетних детей, а не других родственников и помощников», — резюмировали в Госдуме.

Ранее для депутатов Госдумы закупили китайские смартфоны.