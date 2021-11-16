Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Эксклюзивы Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Минэнерго заявило, что Россия не обсуждает с Украиной увеличение поставок угля 08:54
Си Цзиньпин призвал Джо Байдена вернуться к конструктивному взаимодействию Китая и... 08:51
Политолог из Украины допустил отмену безвиза с Евросоюзом из-за... 08:47
Умер актер из сериала «Кости» Хит Фриман 08:46
Бойца MMA обвинили в убийстве врача из-за спора о вакцинации 08:44
Байден заявил, что США следуют принципу «одного Китая» 08:31
Экс-глава МВД Украины Аваков рассказал о ловушке, из которой не может выйти... 08:26
Ученые нашли на Луне ловушки углекислого газа, полезные для будущих миссий 08:23
Генеральный директор «Рубина» рассказал о будущем Слуцкого... 08:20
В Перми школьник спас женщину от грабителя 08:19

Девять экс-депутатов Госдумы отказались покидать служебное жилье

close
100%
Depositphotos

Девять депутатов Государственной думы VII созыва, сложившие с себя полномочия, отказываются покидать служебное жилье, выделенное им в Москве, сообщает газета «Ведомости».

Также, еще 17 квартир остаются занятыми не самими депутатами, а их родственниками, помощниками депутатов и их семьями. Вопрос занятых служебных квартир обсуждался на Совете Госдумы в понедельник, 15 ноября.

«По неуважительным причинам из служебного жилья до сих пор не выехали девять депутатов. Есть основания полагать, что они в ближайшее время съедут», — пояснили собеседники «Ведомостей».

По их данным, экс-депутаты принадлежат к партиям «Единая Россия» и ЛДПР.

«Понятно, что депутату при переезде из другого региона нужно понимать, куда устраивать семью, но все же прежде всего закон обеспечивает жильем самого депутата, его супругу [или супруга] и несовершеннолетних детей, а не других родственников и помощников», — резюмировали в Госдуме.

Ранее для депутатов Госдумы закупили китайские смартфоны.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть