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Суд в ФРГ рассмотрит жалобы экологов против «Северного потока — 2»

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Depositphotos

Высший административный суд в германском городе Грайфсвальд, в котором расположена крайняя точка газопровода «Северный поток — 2», рассмотрит жалобы экологов природоохранной организации Deutsche Umwelthilfe против Nord Stream 2, сообщает ТАСС.

«Я могу подтвердить, что завтра состоится устное разбирательство. Начало намечено на 10:00 [12.00 мск — «Газета.Ru»]», — заявила представитель суда Доротея тер Веен.

До выборов в бундестаг ожидалось, что запуск «Северного потока — 2» состоится в октябре, когда разрешение на это даст регулятор в лице Федеральных сетей Германии, однако сейчас между потенциальными участниками ведутся затяжные коалиционные переговоры. Предполагается, что министерство иностранных дел Германии возглавит представительница экологов Анналена Бэрбок, а это осложнит ведение переговоров с Москвой.

Ранее в МИД РФ рассказали о процессе сертификации «Северного потока — 2».

«Северный поток — 2» представляет собой две нитки газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его строительство было завершено 10 сентября.

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