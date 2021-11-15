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В Счетной палате назвали главную макроэкономическую проблему в России

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Виталий Аньков/РИА «Новости»

Основной макроэкономической проблемой в России является инфляция. Об этом заявил аудитор Счtтной палаты Алексей Саватюгин. Об этом пишет РИА Новости.
Макроэкономическая ситуация в стране стабильна и для неt не наблюдается большое количество угроз, считает аудитор.

«У нас золотовалютные резервы на историческом максимуме, накоплена хорошая финансовая подушка», — отметил Саватюгин.

Президент России Владимир Путин заявлял, что рост ВВП страны вернулся к уровню, который фиксировался до начала пандемии COVID-19.

Ранее сообщалось, что государство увеличит поддержку производителей овощей и мяса для сдерживания цен — об этом заявил министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев. По его словам, важно «отвязать внутренние цены от тех цен, которые присутствуют на мировых рынках».

При это в «Опоре России» считают, что реальный рост цен с начала года составляет 20%. В организации считают, что снизить темпы роста цен не получится без структурных изменений экономики страны. В первую очередь, это касается доли малого и среднего бизнеса.

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