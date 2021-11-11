Кулеба заявил, что «Северный поток-2» станет проблемой для всей Европы

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба провел переговоры с госсекретарем США Энтони Блинкеном, на которых они обсудили угрозу со стороны России из-за газопровода «Северный поток-2». Об этом сообщает РИА «Новости».

Блинкен заявил, что в Вашингтоне внимательно следят за возможными попытками со стороны России использовать энергоресурсы в качестве оружия против других стран, «как это было в прошлом».

По словам Кулебы, Москва уже использует энергоресурсы в качестве оружия для давления на другие страны. Он добавил, что «Северный поток — 2» является проблемой не только для Украины, но и для Европы в целом.

Ранее в США сенаторы от Республиканской партии предложили ввести новые санкции против российского газопровода «Северный поток — 2».

«Северный поток — 2» представляет собой газопровод из двух ниток. Длина каждой из них — 1,2 тыс. км. Они проходят от порта Усть-Луга (Ленинградская область) до немецкого Грайфсвальда. Совокупная мощность газопровода составит 55 млрд куб. м газа в год.

Против этого проекта активно выступают США, продвигающие в Евросоюзе свой сжиженный природный газ. Помимо того, у проекта есть и другие страны-противники, включая Украину.