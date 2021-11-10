Bloomberg: Маск потерял из-за опроса в Twiter больше, чем Безос при разводе

Основатель Tesla Илон Маск после опроса, в котором он поинтересовался у пользователей Twitter, нужно ли ему продать 10% акций производителя электрокаров, потерял больше денег, чем владелец интернет-компании Amazon Джеф Безос, когда развелся. Об этом сообщает Bloomberg.

По подсчетам агентства, Маск потерял за два дня падения цены акций Tesla порядка $50 млрд. Джеф после развода с супругой Маккензи лишился $36 млрд.

Bloomberg отмечает, что Маск остался самым богатым человеком в мире, однако разница между ним и Безосом сократилась до $83 млрд.

Опрос о продаже акций Tesla завершился в понедельник. Большинство (57,9%) проголосовало за продажу десятой доли акций, принадлежащих основателю компании.

Всего в голосовании приняли участие 3 519 252 пользователей, твит с опросом набрал 115 тыс. лайков, 36,5 тыс. репостов и 48,8 тыс. комментариев.

Маск заявил, что намерен поступить так, как посоветовали люди, подчеркнув, что не получает зарплату в своих компаниях, и продажа акций для него — единственный способ платить налоги.