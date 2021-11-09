В Белоруссии заявили о продолжении поставок электричества на Украину

Белорусское государственное объединение-поставщик электроэнергии «Белэнерго» сообщило о продолжении поставок электричества на Украину, сообщается в Telegram-канале предприятия.

«Беларусь продолжает поставки электроэнергии на Украину в рамках подписанного на ноябрь контракта. Экспорт осуществляется в соответствии с обозначенными в контракте обязательствами», — указано в сообщении.

Ранее издание Страна.ua сообщило, что Белоруссия отказалась продавать электроэнергию Украине.

Национальная комиссия госрегулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Украины продлила запрет на импорт электроэнергии из России и Белоруссии до 1 ноября. Через месяц стало известно, что Украина планирует возобновить импорт электрической энергии из Белоруссии на фоне дефицита угля на государственных ТЭС.

2 ноября Белоруссия по договору об оказании аварийной помощи поставила на Украину 500 МВт электроэнергии. В этот день стало известно, что Украина также запросила аварийную помощь из энергосистемы Словакии.