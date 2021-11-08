«Газпром» почти на четверть сократил транзит газа через Украину

Транзит газа из России в Евросоюз за период с января по октябрь сократился на 22% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщила пресс-служба Оператора ГТС Украины.

«Транзит природного газа через Украину за 10 месяцев 2021 года составил 35,3 миллиарда кубометров, а среднесуточный объем транспортировки — 115,9 миллиона кубометров», — заявили в компании.

Транзит газа в ЕС за аналогичный период 2020 года составил около 45 млрд куб. м.

Также компания сообщила, что в октябре 2021 года транзит природного газа через Украину снизился на 19%. При этом транзитные объемы в Словакию увеличились на 6%.

«В результате среднесуточные объемы транспортировки российского газа через территорию Украины в октябре снизились до 86 млн куб. м. Это ниже минимального объема, согласно действующему транзитному соглашению», — заявили в компании.

Ранее сообщалось, что в период с января по октябрь 2021 года поставки природного газа на Украину из стран Евросоюза оказались в шесть раз меньше, чем за аналогичный период прошлого года.