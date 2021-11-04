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Прокачка газа по трубопроводу «Ямал-Европа» в ФРГ возобновилась

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Константин Михальчевский/РИА «Новости»

Прямые поставки газа по трубопроводу Ямал — Европа в ФРГ вновь осуществляются после пяти дней остановки и реверса в обратном направлении. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные европейского газотранспортного оператора Gascade.

Отмечается, что в четверг, 4 ноября, объем поставок за первый час после возобновления прокачки достиг 186,6 тыс. кубометров.

Утром 30 октября появилась информация, что прокачка газа по трубопроводу «Ямал-Европа» упала до нуля. Сначала прокачка газа резко снизилась с 09.00 до 10.00 мск, а в период с 10.00 до 11.00 и вовсе прекратилась.

Газопровод «Ямал-Европа» способен прокачивать до 33 млрд куб. м в год, его протяженность составляет более 2 тыс. км. Он проходит по территории четырех стран — России, Белоруссии, Польши и Германии.

27 октября президент России Владимир Путин поручил руководству «Газпрома» начать плановые работы по наполнению принадлежащих компании европейских хранилищ газом после прекращения закачки в российские хранилища.

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