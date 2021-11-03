Bloomberg: ввод в эксплуатацию «Северного потока — 2» может затянуться до весны 2022 года

Процесс получения разрешения от Федерального сетевого агентства ФРГ на запуск трубопровода «Северный поток — 2» может затянуться вплоть до 8 мая 2022 года, именно на такое количество времени для рассмотрения этого вопроса имеют право германские власти ФРГ и Европейский союз. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Отмечается также, что на процесс сертификации также влияет ситуация в Европе, а она может ухудшиться. Осенью текущего года спотовые цены на газ на континенте значительно увеличились из-за выросшего спроса в Азии и низкого уровня заполненности газовых хранилищ в европейских государствах. В то же время поставки энергоносителя по СП2 могут начаться на следующий день после получения лицензии, подчеркивает Bloomberg.

При этом агентство указывает на то, что и.о. канцлера Германии Ангела Меркель поддерживала «Северный поток — 2», несмотря на отрицательную позицию США и некоторых стран Евросоюза, а также Украины. Аналитики Bloomberg считают, что будущий германский канцлер Олаф Шольц вряд ли изменит позицию правительства по этому вопросу.

После получения решения по сертификация от регулятора ФРГ, оно будет передано на двухмесячное рассмотрение Европейской комиссии. И лишь потом федеральное агентство сможет выдать лицензию, напоминает Bloomberg.

Ранее премьер-министр Баварии Маркус Зедер заявил о необходимости скорейшего ввода в эксплуатацию газопровода «Северный поток — 2».