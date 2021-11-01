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Банк Хоум Кредит получил прибыль в 6,72 млрд рублей за 9 месяцев 2021 года

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Пресс-служба Банка Хоум Кредит

Чистая прибыль Банка Хоум Кредит за 9 месяцев 2021 года оказалась в 3,7 раза выше, чем за аналогичный период прошлого года и составила 6,72 млрд рублей.

Кредитный портфель физлиц до вычета резервов вырос на 21,7% (212,1 млрд рублей). Доля просроченной задолженности продолжает снижаться и составляет всего 4,1% от кредитного портфеля. В декабре 2021 года она составляла 6,6%.

За последний год Хоум Кредит смог увеличить долю на рынке кредитов наличными в два раза. По данным Frank RG, в сентябре 2021 года объем выдач составил 2,8% от общерыночного значения, а годом ранее 1,5%. Такого показателя удалось достичь за счет кредита с низкой гарантированной ставкой в 5,9% годовых. Финансовая защита клиента поможет перенести, пропустить или уменьшить платеж, воспользоваться кредитными каникулами или опцией «отказ от взыскания».

По итогам III квартала 2021 года Хоум Кредит смог войти в топ-10 по портфелю кредитных карт. За год он вырос на 27,9% и составил 24,9 млрд рублей. Также благодаря новой кредитной карте с «длинным» грейс-периодом «120 дней без%» объем транзакций по кредитным картам превысил прошлогодние значение в 1,3 раза.

Стоит отметить, что Хоум Кредит первым среди банков стал выплачивать бонусы вакцинированным от коронавируса. Клиенты банка могли получить 1000 баллов (1 балл = 1 рубль), снизить ставку по кредиту или получить повышенный кешбэк за покупки. В общей сложности акцией воспользовались 13 тыс. клиентов банка.

Что касается развития цифрового бизнеса, доля транзакций с помощью мобильных платежных систем в дебетовых картах составила 37,6% (25,2% в 2020 году), а в кредитных картах 31,1% (15,4% в 2020 году).

Также увеличилась и пассивная база банка. Портфель срочных вкладов вырос с начала года на 6,2% до 103,8 млрд рублей, а портфель текущих и сберегательных счетов - на 54,5% до 60,2 млрд рублей.

«Успех банка в этом году является абсолютно закономерным. Мы быстро и чутко реагируем на изменения запросов клиентов и рыночную конъюнктуру. И видим, что наши продукты востребованы клиентами. Предметом особой гордости является рост показателя NPS на пять пунктов в третьем квартале. Клиенты положительно оценивают наши инициативы, а это именно то, для чего мы работаем», — отметил председатель правления Банка Хоум Кредит Дмитрий Пешнев-Подольский.

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