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На мировом рынке рекордно выросла стоимость российской пшеницы

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Алексей Мальгавко/РИА «Новости»

Относительно высокий спрос на пшеницу в мире и деятельность некоторых иностранных госкомпаний повлияли на рост цен на российское зерно. Об этом сообщил«Коммерсант»со ссылкой на обзор аналитического центра «Совэкон».

Отмечается, что средняя стоимость российской пшеницы с протеином 12,5% выросла до $325 за тонну, что является максимальным показателем сезона-2012/13. На это, в особенности, повлиял тендер египетской GASC, которая закупила 180 тонн зерна из России по $327–328,36 за тонну. Также она приобрела пшеницу у ряда других стран. Однако, российские поставщики выиграли половину лотов.

При этом, на ценообразование также повлияли проблемы с урожаем в России и Канаде. Отечественные экспортеры, в свою очередь, готовы заключать контракты только по относительно высоким ценам, поскольку на экспорт пшеницы из РФ действует пошлина $67 за тонну, а с 10 по 16 ноября сумма составит $69,9 за тонну.

Ранее французское издание The Local сообщило, что мировой рост цен на пшеницу после неурожая в России и на Украине вынудил пекарей во Франции поднять цены на багеты.

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