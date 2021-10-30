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Советник Путина заявил о неизбежности отказа от «нефтяной иглы»

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Советник, специальный представитель президента России по вопросам климата Руслан Эдельгериев заявил, что энергопереход, который в настоящее время активно обсуждается на Западе, привел к тому, что отказ от «нефтяной иглы» стал необходимостью. Об этом сообщает РБК.

«Мировой экономический уклад нас к этому ведет, хотим мы этого или нет. По независящим от нас обстоятельствам мы будем вынуждены диверсифицироваться», – сказал Эдельгериев.

Он также указал, что президент РФ Владимир Путин ранее подписал ряд указов с целью увеличить объем несырьевого неэнергетического экспорта как минимум на 70% к 2030 году.

Ранее, в декабре 2020 года, во время ежегодной пресс-конференции Путин заявил, что Россия начинает слезать с «нефтяной иглы». Он отметил, что 70% бюджета страны уже формируется не за счет нефтегазовых доходов.

Впоследствии российский лидер заявил, что РФ лидирует в области «зеленой» энергетики.

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