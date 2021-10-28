В МИД рассказали о переговорах «Газпрома» с Молдавией по газу

Российская сторона не собирается вести переговоры по поставкам газа Молдавии во вред этому государству. Об этом заявил заместитель главы Министерства иностранных дел России Александр Панкин, передает РИА «Новости».

По его словам, переговоры продолжаются.

«Они (переговоры) либо закончатся договоренностями, и тогда они будут воплощены, либо они не закончатся договоренностями, и тогда могут быть любые сценарии, но никто это во вред Молдавии не собирается делать», — сказал дипломат в кулуарах экономического форума в Вероне.

Накануне глава «Газпрома» Алексей Миллер и вице-премьер Молдавии Андрей Спыну провели переговоры по условиям нового контракта на поставку российского газа в республику.

До этого сообщалось, что двухдневные российско-молдавские переговоры по газу, которые проходили у замглавы администрации президента России Дмитрия Козака, завершились безрезультатно. Российская сторона предложила справедливую рыночную цену с предоставлением дополнительной скидки в размере 25%, но молдавская делегация настаивала на снижении цены в два раза ниже рыночной. В этих условиях подписание нового долгосрочного газового контракта до 1 ноября весьма сомнительно и есть высокие риски полного прекращения поставок российского газа в Молдавию после этой даты.