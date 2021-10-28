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РБК: на достройку платной трассы Москва-Петербург направят деньги из ФНБ

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РИА «Новости»

В правительстве определились, за счет каких средств будет завершено строительство скоростной автодороги Москва — Санкт-Петербург М11 «Нева». Как пишет РБК, на достройку трассы в обход Твери, спроектированную госкомпанией «Автодор», 25,6 млрд руб. планируется выделить из Фонда национального благосостояния (ФНБ).

Всего для завершения проекта требуется 62 млрд руб., рассказал источник изданию. В Минтрансе подтвердили РБК, что вариант выделения возвратных средств в том числе ФНБ «действительно рассматривается», он также уже поддержан в правительстве.

По проекту, протяженность трассы М11 должна составить 669 км, сейчас введено в эксплуатацию 610 км. «Автодор» завершает корректировку проектной документации на строительство недостроенного участка — северного обхода Твери длинной 62,4 км.

Ранее сообщалось, что экс-главу «Автодора» отправили под домашний арест по делу о строительстве ЦКАД

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