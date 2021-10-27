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В Кремле не стали комментировать брифинг советника Госдепа Хокстина по энергетике

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не посчитал необходимым давать комментарий касательно брифинга с участием старшего советника Госдепартамента Соединенных Штатов по энергетической безопасности Эймоса Хокстина. Об этом представитель Кремля заявил в ходе брифинга с журналистами.

До этого во время брифинга российский журналист спросил у Хокстина, готовы ли США спасать своих союзников в Европе. Однако старший советник Госдепа по энергетике не услышал вопрос и не ответил. При этом Хокстин обратил внимание, что свои компании США не могут заставить выполнять обязательства.

Также у представителя американского ведомства попросили прокомментировать слова президента России Владимира Путина, что дефицит газа — «рукотворный результат» политики Еврокомиссии.

В свою очередь Хокстин не смог ответить на вопрос, сказав, что не понял о чем речь.

«Я не считаю необходимым комментировать пресс-секретаря Госдепа», — отреагировал Песков.

Ранее Путин заявил, что Россия не заинтересована в росте цен на газ в Европе, так как это может иметь последствия для «Газпрома».

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