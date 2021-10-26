Президент России Владимир Путин подписал закон об исполнении федерального бюджета за 2020 год. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

В законе говорится, что доходы федерального бюджета за минувший год составили 18 719 млрд рублей, что ниже ожидаемого значения на 1 874 млрд рублей (9,1%), из них нефтегазовые доходы — меньше на 2 288,5 млрд рублей.

Нефтегазовые доходы за 2020 год достигли 5 235,2 млрд рублей или 28% от общей суммы доходов федерального бюджета (в 2019 году — 39,3%), а ненефтегазовые доходы — 13 483,8 млрд рублей или 72% (в 2019 году — 60,7%).

Ранее, 20 октября, первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по контролю, член фракции «Единая Россия» Михаил Романов заявил, что орган проведет тщательный анализ нарушений бюджетного законодательства распределителями бюджетных средств по результатам доклада Счетной палаты об исполнении бюджета за 2020 год.