Россиян предупредили о новой схеме мошенничества с микрозаймами

Эксперты по кибербезопасности выявили новый способ обмана, в результате которого злоумышленники могут получить займы у микрофинансовых организаций на банковские карты. Об этом сообщает РБК со ссылкой на советника гендиректора Qrator Labs Артема Гавриченкова.

Для вывода денег мошенники используют персональные данные потенциальных жертв. Сейчас для оформления микрозаймов аферисты стали использовать СМС-бомберы.

Номер жертвы регистрируют на десятках ресурсов, включая в МФО. После человеку начинает приходить множество сообщений с кодами, требующихся мошенникам.

Регистрация не проходит, но на телефон жертвы за 10-15 минут приходит около 200 СМС с кодами о регистрации. В это же время телефон пользователя пробуют подтвердить на порталах микрофинансовых предприятий.

В скором времени с растерявшимся человеком, которому поступило много сообщений, начинают контактировать мошенники через мессенджеры. Последние просят выслать им скриншот экрана смартфона, обещая «помочь» в сложившейся ситуации. Находясь в стрессовой ситуации человек, по словам Гавриченкова, может забыть о безопасности и направить скриншот собеседнику, в котором и будет код, нужный для преступных действий.

«Напуганного человека проще застать врасплох, поэтому он соглашается на предложение помощи», — сказал генеральный директор Qrator Labs.

В компании «Лаборатория Касперского» знают о таком методе обмана. Как пояснили в организации, порой для одобрения микрозайма хватает телефона. В результате деньги могут быть переведены на карту мошенника.

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