Рост цен в Европе побил рекорд кризиса 2008 года

Цены на многие товары и услуги в Европе значительно выросли из-за того, что инфляция в еврозоне составила 3,4% в сентябре. Это рекордный показатель со времен мирового финансового кризиса 2008 года. Об этом сообщается на сайте европейского статистического агентства Eurostat.

По данным организации, инфляция в августе в еврозоне составляла 3%, при том, что в сентябре 2020 года была дефляция — 0,3%. Самые низкие показатели в годовом выражении были зарегистрированы на Мальте (0,7%), в Португалии (1,3%) и Греции (1,9%).

Рекордсменами же по росту инфляции стали Эстония и Литва (по 6,4%), а также Польша (5,6%).

С сентября наибольший вклад в рост инфляции принес рост цен на энергоносители. Постоянное увеличение цен на газ привело к тому, что показатели инфляции из-за этого выросли на 1,63%.

Ранее сообщалось, что из-за постоянного повышения цен на газ и электричество в европейском регионе, не все потребители смогут выдержать усиливающийся энергокризис. Поэтому миллионы европейцев окажутся под угрозой обнищания.