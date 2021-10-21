Новак заявил, что ситуация на газовом рынке в Европе не выправится в ближайшее время

В России не ожидают, что в краткосрочной перспективе в Евросоюзе произойдет балансировка спроса и предложения на газовом рынке. Такое заявление сделал вице-премьер РФ Александр Новак на совещании президента Владимира Путина с членами правительства, пишет ТАСС.

«Складывающаяся ситуация вызывает обеспокоенность. Пока, к сожалению, в ближайшее время мы не видим в краткосрочной перспективе, что баланс спроса и предложения в Европе выправится», - резюмировал Новак.

Ситуация будет зависеть от прохождения осенне-зимнего периода и уровня температур, отметил вице-премьер. Среди других факторов он назвал уровень спроса на газ в Европе и на других рынках.

Россия никак не связана с ростом цен на газ в Европе, об этом ранее заявил постпред РФ при ЕС Владимир Чижов.

В ходе дебатов в Европарламенте по вопросу кризиса верховенства права в Польше премьер-министр Матеуш Моравецкий обвинил депутата из ФРГ в росте цен на газ, поскольку Берлин поддержал «Северный поток — 2». Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала его не пытаться подменить темой «Северного потока — 2».

Во время выступления Моравецкий предупредил собравшихся, что в ближайшие недели Европу может настичь крупный энергетический кризис. Это, по мнению премьер-министра, способно повлечь за собой «эффект домино», который затронет различные сферы жизни европейцев.