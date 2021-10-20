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Стало известно, что поможет Маску стать первым триллионером

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Global Look Press

Илон Маск может стать первым в мире долларовым триллионером благодаря своей компании SpaceX, которая постоянно становится дороже. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на аналитика Morgan Stanley Адама Джонаса.

Эксперты и аналитики считают, что триллионером Маск может стать лишь только благодаря компании SpaceX, а Tesla тут вообще не играет роли. Кроме того, SpaceX уже готовится стать самой дорогой не только в космической отрасли, но и даже во всем мире, считает Джонас.

На сегодняшний день состояние американского бизнесмена оценивается в $241,4 млрд и доля SpaceX в нем составляет около 17%.

В октябре 2021 года капитализация SpaceX превысила $100 млрд. Хотя аналитики считают, что она уже давно приблизилась к отметке $200 млрд. В частности, это произошло благодаря успешному внутреннему проекту компании Starlink — системе спутниковой связи.

Ранее стало известно, что основатель Tesla и SpaceX Илон Маск, возглавив список богатейших людей, пообещал отправить опустившемуся на второе место владельцу Amazon Джефу Безосу серебряную медаль и гигантскую статую цифры «2».

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