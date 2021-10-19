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Ведущие мировые эксперты примут участие в международной конференции по искусственному интеллекту AI Journey

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Михаил Воскресенский/РИА «Новости»

Ведущие международные эксперты в области искусственного интеллекта выступят на международной онлайн-конференции по искусственному интеллекту и анализу данных Artificial Intelligence Journey 2021. Конференция является одним из ключевых событий Года науки и технологий в России. Она продлится три дня с 10 по 12 ноября 2021 года.

В мероприятии примут участие: директор Лаборатории Института исследований искусственного интеллекта Далле Молле — IDSIA; глава научного совета Института искусственного интеллекта (AIRI) Юрген Шмидхубер; старший научный сотрудник CIIRC CTU Томас Миколов; профессор Имперского колледжа Лондона и Университета Лугано, руководитель по графовому глубокому обучению в Twitter Михаэль Бронштейн; вице-президент NVIDIA Марк Хамильтон; Президент Intuitive Foundation Кэтрин Мор; директор Лаборатории Intel по искусственному интеллекту Сомдеб Маджумдар; главный директор по технологиям Teradata Стивен Бробст; профессор Университета Райса, основатель ThirdAI Corp Аншумали Шривастава и другие.

«Эффективное развитие и имплементация решений в высокотехнологичных сферах ИИ и анализа данных требуют постоянного обмена информацией и опытом не только внутри страны, но и на международном уровне. Мы в Сбере ставим себе задачу оставаться катализатором подобного глобального взаимодействия, в том числе в рамках конференции AI Journey, которая уже стала одной из ключевых дискуссионных площадок для лидеров индустрии. Мы ежегодно приглашаем к участию в AI Journey тех, кто активно работает на переднем крае науки, меняя мир к лучшему», — рассказал первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин.

В рамках конференции участники обсудят широкий круг вопросов, касающихся разработки и внедрения ИИ, — от роли новых технологий в области ESG и устойчивого развития до влияния ИИ на общественную жизнь и отдельные отрасли. На AI Journey также состоятся: анонсирование технологических продуктов и решений Сбера, награждение победителей и призеров международного онлайн-соревнования по анализу данных и AI среди взрослых (AI Journey Contest) и награждение победителей международного конкурса по искусственному интеллекту для детей.

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