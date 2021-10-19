Путин призвал определять контуры транспортной системы с учетом технологических вызовов

Президент России Владимир Путин призвал определять контуры отечественной транспортной системы с учетом новых технологических вызовов. Об этом глава государства сказал на заседании президиума Госсовета, где рассматривается транспортная стратегия РФ до 2030 года с прогнозом до 2035 года, передает ТАСС.

Глава государства отметил, что не стоит также забывать о экономических и социальных задачах, планах развития российских регионов и страны в целом, создании конкурентоспособных транзитных коридоров.

Президент обратил внимание на то, что не малую роль играют глобальные тенденции в сфере транспорта, который во всем мире становится более экологичным, эффективным, в том числе с точки зрения потребления топлива.

Комментируя проект транспортной стратегии России, лидер страны подчеркнул, что эти документы нацелены не только на создание долгосрочных ориентиров, но и стать основой для практической работы государства в регионах РФ и ключевых сферах бизнеса.

Ранее на семинаре-совещании по подготовке расширенного заседания президиума губернатор Оренбургской области Денис Паслер заявил о необходимости учета в транспортной стратегии вопросов экологической безопасности и подготовки кадров для транспортной сферы.