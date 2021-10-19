Доллар опустился ниже 71 рубля

Курс доллара к рублю опустился ниже 71 рубля, на пике снижения достигнув отметки в 70.84 рубля, гласят данные Investing.com.

Показатель в 70.84 рубля является новым годовым минимумом.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что доллар подрывает свои позиции в качестве резервной валюты. Он отметил, что сокращается объем расчетов и объем личных резервов стран мира в долларах. При этом, по его словам, Россия пока заинтересована в том, чтобы полностью уйти от расчетов в этой валюте.

Кроме того, директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович спрогнозировал падение доллара до 68 рублей, отметив, что это может положительно сказаться на российском бюджете.

При этом Остапкович добавил, что не требуется чрезмерного снижения курса доллара США, поскольку тогда в стоимости начнет терять российский экспорт.