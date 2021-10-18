Аналитик Гривач оценил заполнение техническим газом первой нитки «Северного потока— 2»

Заместитель директора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач рассказал про роль заполнения техническим газом первой нитки «Северного потока— 2». Об этом сообщает РБК.

По словам аналитика, данная процедура является обязательной для такого газопровода.

«Это часть испытаний, последний этап, который позволяет сделать вывод, что газопровод герметичен, утечек нет. Это значит, что испытания завершены, первая нитка — нитка Б, которая была достроена в июне и с тех пор на ней проводились пусконаладочные работы, технически готова к началу транспортировки газа», — сказал Гривач.

В будущем похожую техническую процедуру, как уточнил замдиректора Фонда национальной энергетической безопасности, проведут и на нитке А «Северного потока--2».

«Для того, чтобы начать транспортировку по нитке Б нужно лишь финальное разрешение со стороны регуляторов, которые рассматривают сертификацию операторов газопровода», — обратил внимание аналитик.

Газопровод под названием «Северный поток--2» проходит от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают Соединенные Штаты, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ. Помимо того, у проекта есть и другие страны-противники, включая Украину и Польшу.

Ранее сообщалось, что первая нитка «Северного потока— 2» была заполнена техническим газом.

Также вице-премьер Александр Новак заявил, что введение газопровода «Северный поток — 2» в эксплуатацию поможет стабилизировать ситуацию на газовом рынке.