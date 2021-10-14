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Путин: доллар подрывает свои позиции в качестве мировой резервной валюты

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Михаил Климентьев/РИА «Новости»

Доллар подрывает свои позиции в качестве резервной валюты, однако Россия не заинтересована в том, чтобы полностью уйти от расчетов в этой валюте. Об этом в интервью журналистке американского телеканала CNBC Хедли Гэмбл заявил президент РФ Владимир Путин, сообщается на сайте Кремля.

«И объем расчетов в долларах сокращается, и объем личных резервов стран мира в долларах тоже сокращается. Но мы не заинтересованы в том, чтобы полностью уходить от расчетов в долларах, и нас пока устраивают», — сказал Путин.

По его словам, речь идет о «расчетах за энергоресурсы в долларах, за нефть прежде всего». Путин добавил, что если Вашингтон будет продолжать вести действующий политический курс, то «нам и делать ничего не надо будет, США сами подорвут доверие к доллару».

Ранее Путин уже заявлял, что Россия не собирается отказываться от доллара как от резервной валюты или универсального средства расчетов. В июне в ходе встречи с главами мировых информационных агентств глава государства сообщил, что «если вы что-то услышали, что я что-то говорю про доллар, и поняли так, что мы хотим избавиться от него как от резервной валюты, либо как от универсального средства расчетов — это не так».

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