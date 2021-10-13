В Европе опасаются, что газовый кризис приведет к долгосрочным контрактам с Россией

Россия собирается использовать тяжелое положение европейского региона и начавшийся энергетический кризис как возможность, чтобы переписать правила поставок газа в свою пользу. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники.

Москва собирается использовать «Северный поток — 2» в своих целях и всеми силами пытается ускорить его сертификацию. При этом российские чиновники не рассчитывают на политические уступки при его запуске, отмечается в сообщении издания.

Россия может перейти от закупок по спотовым ценам к менее волатильным долгосрочным контрактам. Кроме того, российская сторона собирается вернуть газовые контракты, в которых будет привязка к ценам на нефть. На сегодняшний день подобный пункт есть в 20% поставок «Газпрома» в Европу.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе выступления на пленарном заседании форума «Российская энергетическая неделя» рассказал, что рост цен на газ в Европе стал следствием дефицита электроэнергии.