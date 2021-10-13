Путин назвал чушью заявления Запада об использовании Россией газа как оружия

Президент России Владимир Путин назвал чушью заявления Запада о том, что Россия якобы использует газ как оружие. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам главы государства, такие утверждения являются бредом и политически немотивированной болтовней.

«Где мы используем оружие? В каких конфликтах мы участвуем? А что касается экономики, то это вообще исключено», — подчеркнул Путин в ходе пленарного заседания форума «Российская энергетическая неделя».

Ранее сообщалось, что в Европейской комиссии заявили, что поставки газа из России оказались ниже ожиданий. В ЕК отметили, что несмотря на то, что «Газпром» выполнял свои долгосрочные контракты с партнерами из Европы, компания предложила мало или вовсе не предлагала дополнительных мощностей для ослабления давления на газовый рынок Европейского союза.