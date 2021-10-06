В США выразили надежду, что Россия не будет использовать газ как политический инструмент

Соединенные Штаты надеются, что Россия не станет использовать энергетику в качестве политического инструмента, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью телеканалу «Блумберг ТВ». Об этом сообщает ТАСС.

«Россия в прошлом использовала энергетику в качестве инструмента, а некоторые скажут — оружия, в своей внешней политике. Я надеюсь, что в перспективе мы этого не увидим, особенно с учетом приближения зимы», — сказал Блинкен.

Ранее генеральный секретарь Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) Мохаммед Баркиндо рассказал, что рост цен на газ произошел из-за неудачной климатической политики Европы: в отказе от ископаемого топлива в энергетической промышленности европейский регион дошел до «истерии».

По его словам, страны-производители нефти не виноваты в текущем кризисе, который наблюдается на рынке. Кроме того, ОПЕК всеми силами старается сохранить прежние темпы увеличения добычи нефти, чтобы достигнуть равновесия на рынке топлива.

В то же время президент России Владимир Путин призвал не ставить никого в трудное положение, включая Украину, несмотря на сложности в отношениях. Он также заявил, что Россия превысит свои контрактные обязательства по поставкам газа в Европу через Украину. По словам российского лидера, российские контрактные обязательства по поставкам газа через ГТС Украины составляют 40 млрд кб. м газа в год, за девять месяцев 2021 года «Газпром» увеличил поставку через транспортную систему Украины более чем на 8%.