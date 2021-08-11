Uniper заявил о снижении рисков незавершения «Северного потока-2» после сделки США и ФРГ

Немецкая энергетическая компания Uniper уверена в снижении рисков задержки или незавершения строительства российского газопровода «Северный поток — 2» после заключения сделки по проекту между США и ФРГ. Об этом говорится в отчете компании, передает ТАСС.

«21 июля США и Германия пришли к соглашению по «Северному потоку — 2», Украине и защите климата. Основываясь на этом, вероятность дальнейших задержек проекта или даже незавершения газопровода сокращается», — сказано в документах Uniper.

21 июля Германия и США объявили о достижении соглашения по «Северному потоку – 2». В соответствии с договоренностью сторон, в случае попыток России «использовать энергию в качестве оружия или совершить дальнейшие агрессивные действия против Украины» Германия обязуется принять меры для ограничения экспортных возможностей России.

«Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против этого проекта активно выступают США, продвигающие в Евросоюзе свой сжиженный природный газ. У проекта есть и другие страны-противники, включая Украину. На голосованиях в Совете ЕС жестко против выступают Эстония, Литва, Латвия и Польша.