«Углеродный налог» для российских экспортеров в ЕС составит $6,4 млрд к 2030 году

Платежи российских производителей углеводородного топлива, металлургов и электроэнергии по новому «углеродному налогу» (СВАМ) Европейского союза могут составить $6,4 млрд к 2030 году, однако на первом этапе — до $1,8-3,4 млрд, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование консалтинговой компании BCG.

Пока что налогом СВАМ будет облагаться продукция российской металлургии, электроэнергия, цемента и удобрения.

«При этом перечень отраслей, подпадающих под действие CBAM, еще не конечный. Продукты нефтепереработки и нефтехимии пока не вошли в список CBAM, но могут появиться ближе к моменту внедрения, при уточнении бенчмарков по углеродоемкости», — уточняется в исследовании.

Предполагается, что если сектора нефтепереработки и нефтехимии будут включены под действие «углеродного налога», то к 2030 году эти отрасли будут вынуждены платить около $5,5-11,7 млрд.

На данном этапе прогнозируется постепенный рост платы по углеродному регулированию (ТУР) — в 2026 году $1,8-3,4 млрд, в 2027 году — $2,2-4 млрд, в 2028 году — $2,6-4,8 млрд, в 2029 году — $3-5,6 млрд, в 2030 году — $3,5-6,4 млрд.

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