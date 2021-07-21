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Нуланд пригрозила санкциями Турции из-за закупок оружия и военной техники у России

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Валентин Огиренко/Reuters

Заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд заявила, что Соединенные Штаты введут в отношении Турции дополнительные односторонние санкции, если Анкара продолжит приобретение крупных систем вооружений и военной техники у России, сообщает ТАСС.

Нуланд сказала об этом на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США.

«Мы продолжаем возражать против покупки и развертывания Турцией российской системы ПВО С-400. И ясно дали понять, что любые новые крупные закупки вооружений у России повлекут за собой дополнительные санкции [в рамках американского закона] CAATSA», — уточнила она.

Она также подчеркнула, что продажи и совместное производство с Турцией истребителя-бомбардировщика пятого поколения F-35 будут продолжать оставаться приостановленными.

Ранее стало известно, что в Турции рассматривают покупку российских истребителей Су-35 и Су-57.

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