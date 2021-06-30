Путин прокомментировал ситуацию с инфляцией в России

Президент России Владимир Путин в ходе «Прямой линии» заявил, что в текущем году вряд ли удастся снизить инфляцию до таргета в 4%, она будет около 5%.

«Стоит задача подавления инфляции, рассчитываю, что она вернется к целевому показателю», — сказал российский лидер.

По словам главы государства, именно поэтому Центральный банк поднял ключевую ставку, чтобы не было избыточного предложения денег в экономике.

Он отметил, что необходимо придерживаться тенденции к снижению.

Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина 11 июня сообщила, что по итогам года инфляция будет выше официального прогноза регулятора в 4,7-5,2%, но ниже текущих уровней. При этом ЦБ прогнозирует возвращение инфляции к целевому значению вблизи 4% во второй половине 2022 года.

Ранее глава государства ответил на вопрос, почему бананы стоят дороже, чем морковь.

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