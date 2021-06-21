В России появятся новые формы занятости

Новые формы занятости, которые возникают с развитием цифровых платформ, могут появиться в российском трудовом законодательстве. Соответствующие изменения в настоящее время прорабатывает Минтруд РФ совместно с партией «Единая Россия» и представителями рынка. Об этом «Известиям» сообщили в ведомстве.

Как отметили в пресс-службе министерства, нововведения позволят развивать инструменты, обеспечивающие социальную защищенность самозанятых граждан, в частности, добровольные страховые механизмы.

В Минтруде пояснили, что развитие цифровых экосистем создает условия для появления «платформенной занятости»: отношения, которые при содействии онлайн-площадок устанавливаются между исполнителями услуг и заказчиками, строго говоря не трудовые, так как конечные потребители не выступают в роли работодателей. Речь идет, например, о курьерах, таксистах репетиторах, частных мастерах.

Как указали в ведомстве, большинство граждан, которые работают через цифровые экосистемы, оформляют самозанятость. Однако такой статус предусматривает только определенный налоговый режим, но не выступает полноценной формой отношений между заказчиком услуг и исполнителем.