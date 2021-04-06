Гватемала начала закупать «Спутник V»

Президент Гватемалы Алехандро Джамматтеи заявил, что страна закупает партию российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам президента, уже была оплачена половина заказанной партии вакцины.

Ранее Гватемала сообщила о регистрации российского «Спутника V» для вакцинации от COVID-19. Российский препарат также был одобрен в Гондурасе и Киргизии. Регистрация прошла по ускоренной процедуре. Гватемала стал 37-й страной, одобрившей российский препарат.

Доо этого Минздрав Нагорного Карабаха сообщил, что изучает возможность поставок вакцины «Спутник V» в непризнанную республику.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V».

Подробнее — на официальном сайте российской вакцины от коронавируса.