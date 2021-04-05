Официальный курс евро составил 90 рублей

Официальный курс евро на 6 апреля повысился на 40,42 коп. и составил 89,9958 руб. Об этом свидетельствуют данные Центрального банка России.

Курс доллара увеличился на 53,18 коп. и достиг 76,6052 руб.

Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и €0,45) выросла на 47,4 коп., до 82,631 руб.

Ранее курс евро и доллара, установленный на 3 – 5 апреля, составил 89,5916 руб. и 76,0734 руб. соответственно.

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