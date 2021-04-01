Сумма ущерба от блокировки Суэцкого канала может составить около $1 млрд

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Посмотреть весь фоторепортаж в разделе «ФОТО»

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Финансовые потери от блокировки Суэцкого канала, в котором ранее на мель село судно-контейнеровоз Ever Given, могут достигнуть $1 млрд. Такое заявление сделал глава управления водной артерии Усама Рабиа, передает Reuters.

«Оценки, если Бог даст, достигнут миллиарда долларов», — сказал Рабиа.

По его словам, в данную сумму включен нанесенный блокировкой ущерб, а также расходы на снятие корабля с мели.

До этого Рабиа сообщил, что контейнеровоз Ever Given будет задержан до окончания расследования.

Ранее президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси заявил, что Суэцкий канал будет разгружен в течение трех дней.

23 марта контейнеровоз Ever Given сел на мель в южной части Суэцкого канала, из-за чего движение судов в обе стороны было полностью заблокировано.

Как заявлял представитель египетских властей Мохаб Мамиш, ответственность за инцидент с блокировкой канала лежит на капитане этого судна.

29 марта спасателям удалось освободить корабль Ever Given после того, как было извлечено 27 тыс. кубометров песка. Позднее сообщалось, что навигация по каналу возобновилась.