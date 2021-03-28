Перекрывшее Суэцкий канал судно будут пытаться подвинуть без разгрузки

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Администрация Суэцкого канала намерена до последнего пытаться снять контейнеровоз Ever Given с мели без разгрузки, сообщили в пресс-службе управления канала агентству ТАСС.

«Президент [Египта Абдель Фаттах ас-Сиси]попросил быть готовыми ко всем возможным вариантам, но это не означает, что управление уже начало работать в этом направлении», – заявили в пресс-службе.

Там добавили, что на данный момент нет крайнего срока, после которого нужно прекратить попытки сдвинуть судно и приступить к его разгрузке. По данным управления, снимать контейнеры с Ever Given начнут только после того, как попытки снять судно с мели окончательно потерпят неудачу.

Ранее сообщалось, что президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси поручил подготовиться к облегчению груза судна, перекрывшего Суэцкий канал.

23 марта контейнеровоз Ever Given сел на мель в южной части Суэцкого канала, из-за чего движение судов в обе стороны было полностью заблокировано. В ночь на 28 марта была предпринята попытка снять судно с мели во время прилива, однако она провалилась. Пробка из грузовых кораблей, которые ждут в очереди, чтобы войти в канал, видна в 65 км от южного входа.

Российский посол в Каире сообщил о готовности Москвы оказать египетским властям всю необходимую помощь для разблокировки Суэцкого канала.