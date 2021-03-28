Банк России частично завершает программу «ковидных послаблений»

С 1 апреля заканчивается действие части «ковидных послаблений», введенных после начала пандемии коронавируса, сообщает РИА «Новости».

В частности, закачивается действие рекомендация о реструктуризации кредитов пострадавшим от коронавируса гражданам и малому и среднему бизнесу, а также рекомендация создания резервов по корпоративным ссудам.

До конца марта будет действовать рекомендация принудительно не выселять должников из жилья, на которое ранее было обращено взыскание.

За все время действия рекомендаций, в том числе — за время «налоговых каникул» — банки получили 3,357 миллиона обращений граждан о реструктуризации, рассмотрено 99% обращений, одобрено 2,002 миллиона, или 60,3% от рассмотренных, уже проведено свыше 1,8 миллиона реструктуризаций на общую сумму 895 миллиардов рублей.

Меры в рамках «ковидных послаблений» были направлены для поддержки пострадавшим от коронавируса гражданам и малому и среднему бизнесу.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил новую льготную кредитную программу для поддержки бизнеса.