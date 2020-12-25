В России перед Новым годом упали продажи игристых вин

В России продажи игристых вин в этом году сократилось на 10%, причем спад ускорился к концу года. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на результаты исследования оператора фискальных данных «Первый ОФД», проведенного вместе с эквайринговым бизнесом ВТБ.

Так, за первые три недели декабря продажи шампанского упали на 38% по сравнению с аналогичным показателем за прошлый год, до 214 млн рублей. Число транзакций при этом сократилось на 60%.

Однако общий оборот российских алкомаркетов в декабре вырос на 64%, а количество транзакций в них увеличилось в полтора раза.

В целом снижение спроса на игристые вина пришлось на время самоизоляции в марте-апреле (-15% год к году) и ближе в концу года, когда россияне обычно начинают закупаться шампанским к праздникам — в ноябре продажи игристого снизились на 25% год к году.

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