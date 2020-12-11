Минстрой предупредил о подорожании жилья в 2021 году

Министерство и жилищно-коммунального хозяйства России спрогнозировало среднюю цену на квадратный метр жилья в следующем году, сообщает издание «Известия» со ссылкой на проект приказа ведомства.

По данным министерства, средняя по стране цена квадратного метра составит 49 173 рубля, что на 539 рублей выше, чем во втором полугодии текущего года, указано в сообщении.

Самый значительный рост цен на жилье ожидается в Москве и регионах Дальневосточного федерального округа, там цена квадратного метра вырастет на сумму от 8 тысяч до 9,5 тысячи рублей, следует из приказа.

Единственным регионом, в котором стоимость недвижимости снизится, станет Бурятия. Там квадратный метр подешевеет с 78,18 тысячи до 61,26 тысячи рублей, отмечает министерство. При этом неизменными цены на жилье останутся в 34 субъектах страны.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Угрозы нет: почему в России не возникнет «ипотечный пузырь»

— В 2021 году цены на квартиры в новостройках России могут вырасти на 12%

— В России почти на 50% вырос спрос на малогабаритные квартиры