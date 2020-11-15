Россияне рассказали, в каких профессиональных сферах достигают баланса работы и личной жизни

Стало известно, в каких профессиональных сферах люди чаще других достигают баланса работы и личной жизни. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на исследование онлайн-сервиса по поиску работы Superjob,

«Среди представителей популярных профессиональных групп наиболее эффективно сочетать труд и личную жизнь удается юристам (58%), бухгалтерам (54%) и экономистам (53%)», — говорится в результатах исследования.

Больше ресурсов работа отнимает у пиарщиков, логистов (по 45%) и врачей (46%). При этом чаще всего о том, что в приоритете работа, заявляли программисты и руководители (по 49%).

В целом баланс между работой и личной жизнью достигли 48% россиян. 38% респондентов признались, что больше внимания уделяют карьере, а 3% практически полностью сосредоточены на личной жизни.

Уровень доходов также влияет на баланс работы и личной жизни. Так, чем выше уровень дохода, тем чаще россияне утверждают, что их приоритеты направлены в сторону карьеры.

Исследование проводилось с 30 октября по 11 ноября 2020 года. В нем приняли участие 3 тысячи человек старше 18 лет, имеющие постоянную работу из 526 округов населенных пунктов России.