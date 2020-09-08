Brent опустилась ниже $40 за баррель впервые с конца июня

Стоимость североморской нефтяной смеси марки Brent ускорила падение до минимума с июня 2020 года. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Так, ценовой показатель ноябрьских фьючерсов, по данным на 16.37 по мск, находился на отметке $39,97, отметив падение на 4,86%.

При этом стоимость октябрьских фьючерсов нефти марки WTI понизилась на 7,39% и составили $36,83.

Колебания на нефтяном рынке начались 6 марта, когда участники заседания ОПЕК+ не смогли прийти к единому решению. После цены на нефть упали на 30%. Согласно сделке, заключенной в мае, страны-участницы соглашения ОПЕК+ сокращают добычу на 9,7 млн баррелей в сутки в мае-июне, 7,7 млн во втором полугодии и 5,8 млн далее до конца апреля 2022 года. После этого цены на нефть стали расти.

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