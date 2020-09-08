Нефть Brent опустилась ниже $41 за баррель впервые с июня

Цена нефти Brent опустилась ниже $41 за баррель впервые с конца июня, пишет РИА «Новости» со ссылкой на данные торгов.

Brent упала на 2,57%, до $40,93 за баррель. Ранее цена поднялась до $45,75 за баррель.

Колебания на нефтяном рынке начались 6 марта, когда участники заседания ОПЕК+ не смогли прийти к единому решению. После цены на нефть упали на 30%. Согласно сделке, заключенной в мае, страны-участницы соглашения ОПЕК+ сокращают добычу на 9,7 млн баррелей в сутки в мае-июне, 7,7 млн во втором полугодии и 5,8 млн далее до конца апреля 2022 года. После этого цены на нефть стали расти.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Официальный курс доллара снизился до 73,58 рубля

— Цена на нефть Brent упала ниже $43 впервые с начала августа

— Мировые цены на нефть падают