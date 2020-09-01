В Волгоградской области запретили торговать алкоголем в День знаний

В Волгоградской области на 1 сентября вводится запрет на продажу алкоголя. Об этом сообщает V1.RU.

«Стеллажи со спиртным будут закрыты с 08:00 до 23:00», — говорится в сообщении.

Отмечается, что аналогичный запрет будет действовать в День молодежи и в День защиты детей.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— «Я не виноват»: свидетели по делу Ефремова дали показания

— Названы отличия женского алкоголизма от мужского

— В Париже полиция конфисковала скутер у Депардье за пьяное вождение