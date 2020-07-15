В России задолженность по алиментам достигла 156 млрд рублей

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что общая задолженность по алиментам в России достигла 156 млрд руб. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Собираемость улучшилась, но общий долг по собираемости алиментов составляет 156 млрд руб., это очень много», — сказала она.

Матвиенко добавила, что это деньги, которые недополучили реальные семьи.

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