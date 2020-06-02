В Минэнерго рассказали о сокращении нефтедобычи в мае в рамках ОПЕК+

В Министерстве энергетики рассказали о сокращении добычи нефти Россией в мае в рамках соглашения ОПЕК+. Об этом сообщает ТАСС.

Так, за май нефтяная добыча составила 8,59 млн баррелей в сутки.

«В рамках соглашения ОПЕК+ по итогам мая 2020 г. среднемесячный уровень добычи нефти в России составил 8,59 млн баррелей в сутки», — уточнили в министерстве.

Ранее, 9 апреля, прошла онлайн-встреча представителей стран ОПЕК+, в ходе которой обсуждалась стабилизация нефтяного рынка. Участникам встречи не удалось прийти к общему соглашению, так как Мексика отказалась от предложенных условий. 12 апреля страны ОПЕК+ договорились на май-июнь снизить нефтедобычу на 9,7 млн баррелей в сутки.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Премия российской нефти Urals к цене Brent достигла рекорда с 1990 года

— Нефтяные запасы США выросли почти на 8 млн баррелей за неделю

— Добыча нефти в РФ в мае снизилась более чем на 17%