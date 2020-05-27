Путин: разорившиеся бизнесмены получат максимальное пособие по безработице
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Президент РФ Владимир Путин заявил, что бизнесмены, которые потеряли свои предприятия из-за коронавируса, должны получать максимальное пособие по безработице. Об этом он заявил в ходе совещания по ситуации на рынке труда
«Для них, согласен, нужно установить пособие по безработице по верхней планке, а именно — 12 тысяч 130 рублей», — сказал Путин.
Он подчеркнул, что выплачивать такое пособие бизнесменам будут в течение трех месяцев.
Выплата будет распространяться только на тех, кто потерял свой бизнес после 1 марта 2020 года.
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